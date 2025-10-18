تحذيرات من تجمعات مائية وأمطار رعدية في الشمال

تشهد مناطق الشمال الغربي في ليبيا، اليوم السبت، أجواءً ساخنة نسبياً مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، مصحوبة برياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية أحيانًا تثير الأتربة والغبار، ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً اعتبارًا من مساء اليوم، مع تراجع ملحوظ غدًا الأحد، حيث تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي، مما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار رعدية متفرقة، تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، خاصة خلال فترات المساء وفجر الاثنين، وقد تؤدي هذه الأمطار إلى تجمع المياه وجريان الأودية المحلية، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

فيما تبقى الأجواء مستقرة في بقية مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 28 و34 درجة مئوية في مناطق الخليج وسهل بنغازي، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على الجبل الأخضر يوم الاثنين.

أما مناطق الجنوب، فتشهد طقساً صافياً إلى قليل السحب مع درجات حرارة تتراوح بين 29 و33 درجة، مع احتمال أمطار خفيفة على غدامس والحمادة يوم الأحد.

وتشهد الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية مع رياح معتدلة ودرجات حرارة بين 30 و33 درجة مئوية.

وتشير التوقعات إلى استقرار الأجواء في أغلب مناطق ليبيا بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.