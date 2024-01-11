تحذيرات من تداول أدوية في بنغازي غير صالحة للاستهلاك البشري

عممت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، على مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز الطبية والتخصصية وإدارات الخدمات الصحية والعيادات المجمعة والمفوضون العامون لشركات توريد الأدوية والصيدليات، ضرورة أخذ العلم بوجود بعض الأصناف الدوائية المصنعة بطريقة غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وطالبت الوزارة هذه الجهات بالوقف الكامل لتداول الأدوية المذكورة في التعميم، وشددت على مفوضي الشركات، التي قامت بتوريد أصناف الأدوية المحددة في التعميم، بالحضور إلى إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بمقر وزارة الصحة بمدينة بنغازي، مصحوبين بإجراءاتهم القانونية وشهادة الإفراج الرقابي من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتوريد الأدوية.