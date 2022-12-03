تحذيرات من تسرب أمراض عبر المواشي المهربة إلى ليبيا

قال مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس، إن مرض الوادي المتصدع لم يُسبب تهديد للثروة الحيوانية في ليبيا، موضحاً أن أغلب الحالات المبلغ عنها فردية لمواشي موردة في الغالب من الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عباس قوله، إن عدد الإبل في ليبيا يصل إلى 14 ألف رأس، في حين لا يتجاوز عدد الأبقار 50 ألف رأس، وحوالي 6 مليون رأس من الأغنام.

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية الصحة الحيوانية قد حذر من تسرب أمراض عبر المواشي المهربة، رغم إيجابية نتائج تقييم مرض حمى الوادي المتصدع في بعض المناطق.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة الدولية قد نظمت اليومين الماضيين ورشة عمل لعرض التجربة الدولية في تقييم واحتواء حمى الوادي المتصدع في أفريقيا وتأثر الإبل بالمرض.

وشارك في فعاليات هذه الورشة التي أقيمت افتراضيا خبراء من مختبر تيرامو ومنظمة الصحة الحيوانية الدولية، وتم عرض الورشة في قاعة الاجتماعات بمركز الصحة الحيوانية لنقل المعرفة والخبرة لكوادر المركز في هذا الجانب.