تحذيرات من تفشي ظاهرة المخدرات بين الشباب والشابات

حذر رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء عادل عبد العزيز، من تفشي ظاهرة حبوب الهلوسة بين الشباب و الفئات العمرية الصغيرة ، لافتا إلى أن مروجي المخدرات اتجهوا لأساليب جديدة منها استخدام خدمات التوصيل لبيع المخدرات والمؤثرات العقلية للمدمنين عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللواء عبد العزيز دعوته لوضع استراتيجية وطنية وتكثيف التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لمكافحة الآفات المدمرة التي تتفشى بشكل مفزع في أوساط المجتمع الليبي.

وأشار اللواء عبد العزيز إلى أن أنواع المخدرات التي كانت تتسرب للمجتمع في السنوات والعقود الزمنية السابقة كانت محصورة في أنواع محددة …لكن الوضع الآن استفحل بعد أن تم رصد وضبط أنواع متعددة من المخدرات وحبوب الهلوسة في أوساط الشباب المدمنين عليه”ا.

وطالب اللواء عبد العزيز بضرورة تقديم دعم كبير لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتمكينه من التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تفشت بشكل كبير وتهدد بشكل مباشر قيم المجتمع والأسر الليبية”.