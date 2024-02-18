تحذيرات من تفشي مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بين المواشي

حذر المركز الوطني للصحة الحيوانية، من تفشي مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية الخطيرتين وتأثيرهما على الثروة الحيوانية.

وتوجه المركز ببيان هام حث فيه كل القطاعات المسؤولة في الحكومة لتعزيز قدرة السلطات البيطرية والمعنيين بالقطاع الزراعي على ضرورة التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المطلوبة للحد من انتشار مرض الجلد العقدي في المناطق المتأثرة.

وأشار البيان إلى مرض الجلد العقدي يعد من الأمراض الوبائية التي تشكل تهديداً كبيراً لصحة الحيوانات واقتصاد الدولة، وبالتالي يتوجب اتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية للحد من انتشاره.

ولفت المركز إلى أن انتشار مرض الحمى القلاعية المؤثر على الماشية وخاصة في موسم ازدياد طلب اللحوم في شهر رمضان والأضاحي في موسم عيد الأضحى سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة وخاصة في ازدياد الأسعار.

وأضاف البيان أنه يجب توفير إمكانيات المكافحة الكافية والفورية من خلال توفير اللقاحات والأدوية الضرورية وتعزيز الرقابة الصحية على الحيوانات المصابة والمشتبه بإصابتها، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بين المزارعين وأصحاب الحيوانات حول أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.

ونوه مركز الصحة الحيوانية إلى أنه يجب أن تأخذ كل الأطراف المعنية هذا التحذير على محمل الجد وتعمل على تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتفادي تحول الوضع إلى كارثة تؤثر على القطاع الزراعي والمجتمع بشكل عام.

وطالب بيان المركز بأن يكون العمل الجماعي والتنسيق الفعال بين السلطات المختصة وجميع الفاعلين ضرورة ملحة لمكافحة هذا المرض والحفاظ على سلامة حيواناتنا وصحتنا واقتصادنا.

في غضون ذلك، أعلن جهاز الشرطة الزراعية فرع ترهونة، الأحد، نفوق أكثر من 100 رأس من حملان الغنم بمنطقة سيدي الصيد بسبب مرض الحمة القلاعية.

ودعا الجهاز الجهات المختصة إلى التحرك بأقصى سرعة لإتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحد من إنتشار المرض داخل البلدية وانتقاله للبلديات الأخرى.

وأضاف الجهاز أن دورية للجهاز خرجت للمنطقة بناء على بلاغ من أحد المواطنين وقامت بفتح محضر جمع الاستدلالات بالواقعة وبعد التحري تبين وجود مجموعة من المربين قد نفقت أغنامهم بسبب هذا المرض وعددها (170) حملا صغيرا.

#نفوق_أغنام بناء علي البلاغ الوارد الى فرع الشرطة الزراعية ترهونة يوم السبت الموافق 17-02-2024م من احد المواطنيين مفاده… تم النشر بواسطة ‏جهاز الشرطة الزراعية – ليبيا‏ في الأحد، ١٨ فبراير ٢٠٢٤