في ذكرى كارثة دانيال.. تحذيرات من تقلبات جوية في درنة

دعت مديرية أمن درنة، في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، كافة المواطنين بالبلدية والمناطق المجاورة لها، “إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تعرض المنطقة لتقلبات جوية يرجح حدوثها مطلع الأسبوع المقبل، ابتداء من 8 سبتمبر 2024.

وأهابت المديرية بكل المواطنين بالبلدية وبسكان المناطق القريبة، “بالابتعاد من مسارات السدود والأودية تحسباً لأي طارئ وكتدابير احتياطية حتى لا يتعرضون لخطر حدوث سيول وفيضانات بالمنطقة”.

ووجهت المديرية، “بأخذ التحذير على محمل الجد وعدم التغاضي عنه والالتزام بإرشادات وتعليمات الأجهزة الأمنية والخدمية في المدينة، التي تستهدف المحافظة على سلامة المواطنين”.

يشار أن توقعات حدوث التقلبات الجوية جاءت بالتزامن مع الذكرى الأولى لكارثة انهيار سدود وادي درنة وما ترتب عنها من فيضانات مدمرة اجتاحت مدينة درنة وعموم مناطق الجبل الأخضر وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

#عاجل #وهام #جدا | عن تقلب الأحوال الجوية التى سوف تحدث مطلع هذا الأسبوع | …………. ……………. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لمديرية أمن – درنه‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤