تحذيرات من توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط، من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالإيرادات المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي.

ونوهى المؤسسة الوطنية للنفط، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنها تتنشر وتوضح لكل أفراد الشعب الليبي، مخاطبتها لديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة الليبية، والتي أوضحت وبيّنت فيها كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية.