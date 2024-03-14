تحذيرات من توقّف المساعدات الغذائية لآلاف السودانيين

حذر برنامج الأغذية العالمي، من توقف المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد.

وأشار البرنامج، إلى إمكانية توقف المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد الشهر المقبل، ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل، خاصة وأن بعض هؤلاء السودانيين على شفا المجاعة.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أنه يكافح لتوفير الطعام لجميع اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث أن العديد منهم لا يحصلون على وجبات كاملة، فيما يعاني ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين السودانيين دون سن الخامسة من فقر دم حاد.

وقال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد: إن البرنامج خفض بالفعل عملياته بأساليب لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، ما ترك من يحتاجون إلى الطعام على شفا المجاعة، مضيفا: نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من التحول إلى كارثة شاملة.

يذكر أنه تتواصل منذ 15 أبريل الماضي 2023، الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، ما تسبب بنزوح أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

هذا وأكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بيير بيرون، أن ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية.