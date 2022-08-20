تحذيرات من حالة جفاف مرتقبة ودعوات لإعلان حالة الطوارئ

دعا المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة حالة جفاف مرتقبة والحد منها وتوفير البديل المفقود من المياه.

وذكر المركز في بيان له، أن التأثير السلبي للتغير المناخي أصبح قريباً أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري، التقط القمر الصناعي Sentinel 3 صورة لعبور غبار الصحراء من شمال أفريقيا إلى إيطاليا عبر المتوسط، موضحاً أن هذه ليست المرة الأولى ولكن أصبحت هذه الظاهرة تتكرر بشكل متزايد في السنوات الاخيرة.

ووفقاً للمركز، فقد زادت كوارث حرائق الغابات التي شهدتها دول في كل من شمال أقريقيا وأوروبا خلال موسم الصيف، وبحسب إحصاءات خدمة إدارة الطوارئ كوبرنيكوس فإن دولة إسبانيا أكثر بلاد تأثرت بهذه الحرائق، حيث حرق 250,000 هكتار منذ يوم 4 يونيو.

ولفت المركز إلى أن بحيرة Garda، أكبر بحيرة في إيطاليا تغرق، لولا حمايتها بصخور للحد من منسوب مياه البحر على محيط شبه جزيرة Sirmione.

وأوضح مركز الاستشعار أن الجفاف الذي شهدته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لم يحدث من قبل، وأنهار كانت وسيلة عبور للسفن المحملة بالمواد الغدائية والخضروات بين المناطق والدول أصبحت جافة، ومقدار الانحدار في مستوى المياه مرعب، وذلك في ظرف زمني قصير.

وأدت عاصفة رعدية متطرفة على إيطاليا قبل يومين إلى خسائر مادية واقتصادية، وبلغ حجم قطعة الثلج المتساقط 12 سم، في حين أن حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط زادت خمسة درجات مئوية خلال موسم الصيف متأثر بالحرارة العالية.

ونوه المركز إلى أن المغرب والجزائر وتونس تشهد كلها حرائق في مناطق مختلفة من الغابات والمحميات الطبيعية.

وكشف المركز أنه وبحسب توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر هناك جفاف خلال الثلاث سنوات الأخيرة على ليبيا، داعياً إلى إعلان حالة طوارئ للحد من الجفاف، وتوفير البديل من المفقود مثل المياه للشرب والري أو الأعلاف للمربين لحماية الثروة الحيوانية التي هي بالأساس ضعيفة، بحسب المركز.