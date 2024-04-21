تحذيرات من حدوث حرائق في الغابات بسبب المنخفض الصحراوي

حذرت مديرية أمن أجدابيا، من احتمال حدوث حرائق في الغابات بداية من الغد الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

وقالت المديرية في بيان نشرته في وقت متأخر من مساء السبت، إن هناك احتمالا بتحرك رياح نشطة وعالية السرعة ومحملة بالأتربة، مما قد يتسبب في انعدام الرؤية واحتمالية حدوث حرائق في الغابات أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقع حدوث تقلبات جوية الأحد والاثنين على غالبية مناطق ليبيا جراء تأثرها بامتداد منخفض صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر.

ويتحرك المنخفض في اتجاه الشمال الشرقي، وقد يتسبب في رياح شمالية شرقية نشطة السرعة على الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب مساء الاثنين.

كما يتسبب المنخفض الصحراوي في هبوط رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجنوب والشمال الشرقي، تكون نشطة إلى قوية السرعة على الساحل، تتجاوز سرعتها أحيانا 85 كم/ساعة، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية مع ارتفاع درجات الحرارة.