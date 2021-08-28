تحذيرات من حرب سيبرانية إسرائيلية تستهدف الجزائر

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شن إسرائيل لحرب سيبرانية واسعة تستهدف الجزائر، وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال زيارته للمغرب، عن قلق إسرائيل من التقارب بين إيران والجزائر ودور الجزائر في شن حملة ضد قبول عضوية مراقبة لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي.

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائى، أن إسرائيل تعتزم شن حرب سيبرانية تستهدف الجزائر لمحاولة تدمير البنية التحتية للدولة، وتستهدف إغلاق شبكات الكهرباء والطاقة بالجزائر أو استهداف وسائل الإعلام ومحطات التلفزيون وكذلك شن هجمات إسرائيلية قد تستهدف البنوك الجزائرية والبورصات.

وطالبت المنظمة القوات المسلحة الجزائرية بإنشاء وحدة للحرب السيبرانية داخل الجيش الجزائري لمواجهة ـية احتمالات لاستهداف الجزائر بحرب سيبرانية واسعة من جانب إسرائيل.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن في وقت سابق، أن تحقيقات أمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي.