تحذيرات من دخول وانتشار «طفرة» كورونا الهندية إلى ليبيا

حذر مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، من خطورة دخول واِنتشار متحور كورونا الهندي إلى ليبيا.

وطالب سميو في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الفضائية، المواطنين باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وعدم السفر إلى الدول عالية الخطورة، وقال إن الوضع الوبائي في البلاد جيد مقارنة بالأشهر الأخيرة.

وأوضح سميو أن هذا التحسن يشوبه الحذر والترقب، خصوصا مع اِنتشار المتحور الهندي في الدول المجاورة مثل مصر وتونس التي تعتبر من الدول عالية الخطورة، وفق قوله.

وطالب مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الحكومة بالسعي للحصول على المزيد من اللقاحات، مشيرا إلى وصول نحو 55 ألف جرعة من لقاح “فايزر” الأمريكي-الألماني الخميس الماضي.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت أكدت في 23 يونيو الجاري، رصد 6 إصابات بالسلالة الهنديّة المتحوّرة بعد سلسلة عمليات من التقطيع الجيني الجزئي، في انتظار صدور النتائج النهائية لحالات العدوى.

وتحتل الهند من حيث عدد الإصابات، المركز الثالث بين الدول العالم، وقد تكون بؤرة أو نقطة ساخنة لتفشي الفيروس، حيث تضم ثاني أكبر عدد للسكان في العالم، ويعيش معظمهم في مدن مكتظة ومزدحمة.