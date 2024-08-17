تحذيرات من زلزال مدمّر في تركيا وكاليفورنيا!

قال أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، إن “العلماء يتوقعون حدوث زلزال يتجاوز 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، ستشعر بعواقبه الاقتصادية تركيا بأكملها”.

وبحسب وكالة “نوفستي”، ووفقا لحسابات مجلس مدينة إسطنبول، “في حالة وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في المدينة، وقد يحتاج حوالي 4.5 مليون مواطن إلى مساكن مؤقتة”.

ووفق الوكالة، “تقدر شركات التأمين أن الأضرار الناجمة عن الزلزال قد تتجاوز 325 مليار دولار، ويمتد أحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول تماما”.

بدوره، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، “إن 600 ألف بناء سكني يقطنها حوالي 2.5 مليون نسمة معرضة لخطر الانهيار في الدقائق الأولى من زلزال قد يضرب إسطنبول”.

وبحسب صحيفة “دنيا”، قال الوزير التركي: “لقد أكملنا اليوم تحليل المخاطر في 39 منطقة بإسطنبول، وتأكدنا من أن خمس إجمالي عدد المنازل في هذه المدينة، حوالي 1.5 مليون منزل، لا تلبي متطلبات السلامة في حالة وقوع زلزال محتمل”.

وأضاف: “600 ألف منزل معرض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى، أي أن ما يقرب من 2.5 مليون من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، ونحن ندرك تماما خطورة هذا الوضع ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد”.

خبراء يحذرون من زلزال مدمّر قد يضرب ولاية كاليفورنيا!

في سياق متصل، كشف فريق من علماء الجيوفيزياء، “أن كاليفورينا قد تتعرض لخطر حدوث زلزال هائل، بعد العدد القياسي للهزات الصغيرة عام 2024 في جميع أنحاء الولاية”.

ويعتقد الخبراء أن “زلزالا كبيرا في جنوب كاليفورنيا يمكن أن يقتل ما لا يقل عن 1800 شخص، ويسبب أضرارا تزيد عن 200 مليار دولار”.

وقالت الدكتورة لوسي جونز، عالمة الجيوفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “شهد عام 2024 عددا من الهزات الأرضية أكثر من أي عام شهدناه منذ عام 1988، ويجب أن نتوقع استمرار هذه الأحداث”، مضيفة: “تنذر موجة الهزات الصغيرة في عام 2024، بزلزال ضخم قادم بقوة عالية في وقت قريب”.

وحسب تقديرات الخبراء، “إذا ضرب زلزال بقوة تزيد عن 9 درجات الساحل الغربي للولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى موجات تسونامي هائلة، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وأضرار تزيد عن 80 مليار دولار في ولاية أوريغون وواشنطن فقط”.