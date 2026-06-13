تحذيرات من سمكة سامّة على الشواطئ.. تسبب الوفاة في حال تناولها

أطلقت وزارة الثروة البحرية تحذيراً للمواطنين والصيادين والتجار وبائعي الأسماك ومرتادي الشواطئ بشأن مخاطر سمكة الأرنب السامة، في ظل انتشارها بكثرة خلال هذه الفترة في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن هذا النوع من الأسماك يحتوي على سموم شديدة الخطورة تتركز في الجلد والكبد والأحشاء واللحم، مشيرةً إلى أن استهلاكها قد يؤدي إلى حالات تسمم خطيرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة.

وبيّنت الوزارة أن سمكة الأرنب تتميز بلونها الرمادي الداكن، كما تمتلك أسناناً حادة تشبه أسنان الأرنب، ويصل طولها إلى نحو 53 سنتيمتراً.

ودعت وزارة الثروة البحرية الصيادين إلى الامتناع عن صيد هذا النوع من الأسماك أو الاحتفاظ به ضمن المصيد، كما طالبت التجار وبائعي الأسماك بعدم عرضه أو بيعه أو تداوله في الأسواق.

كما ناشدت المواطنين عدم شراء أو استهلاك أي سمكة يُشتبه في أنها من هذا النوع، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مخاطر صحية محتملة.

وأكدت الوزارة أن هذا التحذير يأتي في إطار جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالأنواع البحرية السامة المنتشرة في مياه البحر الأبيض المتوسط.

هذا وتُعد سمكة الأرنب من الأنواع البحرية الدخيلة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط، وأثارت مخاوف صحية في عدد من الدول المطلة على البحر بسبب احتوائها على مواد سامة قد تشكل خطراً على الإنسان عند استهلاكها، ما دفع الجهات المختصة إلى إطلاق حملات توعية وتحذيرات دورية بشأنها.

