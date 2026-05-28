تحذيرات من سيول مفاجئة.. لجنة الطوارئ ترفع الجاهزية في غات والمناطق المجاورة

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ رفع درجة الجاهزية والاستعداد في منطقتي غات وتهالا، إلى جانب المستشفيات والمدن المجاورة، تحسبًا لأي تطورات ميدانية مرتبطة بالتقلبات الجوية وهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

ودعت اللجنة، في تنبيه أصدرته ليل الأربعاء الخميس، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مع الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت اللجنة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وغرف الطوارئ لمتابعة مستجدات الحالة الجوية بشكل متواصل، والاستجابة السريعة لأي طارئ محتمل قد تشهده المناطق الجنوبية.

ويأتي رفع مستوى الجاهزية في ظل مخاوف من تدفق السيول نتيجة الأمطار الموسمية التي تشهدها بعض مناطق الجنوب الليبي، خاصة في المناطق القريبة من الأودية والممرات المائية، ما يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر المحتملة.

خلفية وسياق:

تشهد مناطق الجنوب الليبي بين الحين والآخر تقلبات مناخية حادة خلال مواسم الأمطار، إذ تتسبب السيول المفاجئة في إغلاق طرق وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والممتلكات، خصوصًا في المدن الصحراوية والمناطق القريبة من مجاري الأودية.

وتُعد مدينة غات من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات السيول الموسمية بسبب طبيعتها الجغرافية، بينما تعمل الجهات المختصة بشكل متكرر على رفع حالة التأهب خلال فترات سوء الأحوال الجوية لتقليل حجم الأضرار وضمان سرعة الاستجابة.