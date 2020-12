تحذيرات من عواقب وخيمة لطفرات «كورونا» الجديدة

أشار عالم الأوبئة والبرلماني الألماني كارل لوترباخ، إلى ما سيؤدي له ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها مؤخرا في بريطانيا.

ونقلت أنباء “نوفوستي” عن لوترباخ قوله، إن الطفرة الجديدة من الفيروس، قد تزيد من خطر الإصابة.

وذكر أنه توجد عواقب أخرى، على وجه الخصوص، وخاصة احتمال ظهور سلالات أكثر خطورة من هذا الفيروس.

وأوضح لوترباخ أن كل ذلك، يُشكل حلقة مفرغة نوعا ما: فكلما زاد عدد الإصابات، كثرت فرص حدوث طفرات، وبالتالي ظهور المزيد من الطفرات. وهذا بدوره يؤدي إلى المزيد من العدوى.

ووصف هذا العالم المعروف، الرغبة في تكوين مناعة القطيع بأنها طريقة طبيعية، بالهراء.

هذا وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، “رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس “كورونا”، التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في 3 دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا، حيث سجلت حالة إصابة واحدة بالسلالة الجديدة”.

وحذرت الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، في حديث مع هيئة البث البريطانية “بي بي سي”، من أن “السلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي”، مؤكدة أن “الدراسات جارية للكشف عن مدى هذه القدرة”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وشدّدت الخبيرة على “ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع انتشار السلالة الجديدة”.

وأوضحت أنه “كلما توسعت رقعة تفشي الفيروس كلما زاد خطر ظهور طفرات جديدة منه”.

كما أبدت فان كيرخوف قلق منظمة الصحة العالمية إزاء ظهور سلاسل جديدة من كورونا، مؤكدة أن خبراء المنظمة مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير.

World Health Organisation Maria Van Kerkhove explains to #Marr what they know about a new mutation of coronavirushttps://t.co/gxUy3acCro pic.twitter.com/Blhmwz6TNG

— BBC Politics (@BBCPolitics) December 20, 2020