تحذيرات من فرض إغلاق تام في حال تزايد إصابات كورونا

حذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، من أنهم قد يضطرون إلى فرض الإغلاق التام في حال استمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار بهذه الوتيرة.

ووصف النجار في تصريحات له، الوضع الوبائي في البلاد بالمتفاقم، موضحاً أن عمليات الإغلاق والحظر لم تعد مقبولة لدى المواطنين.

وأشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن مدن طرابلس ومصراتة وزليتن تشهد انتشارا مجتمعيا للفيروس، ما تسبب في تسجيل مئات الحالات في تلك المدن.

يأتي ذلك في حين، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء، 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 79،797 حالة و1،125 حالة وفاة.