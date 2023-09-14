تحذيرات من كارثة بيئية نتيجة تحلل جثث ضحايا «دانيال»

حذر مدير مركز البيضاء الطبي ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبيضاء الدكتور عبد الرحيم مازق، من كارثة بيئية أشد وطأة من كارثة السيول والفيضانات التي اجتاحات مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وقال مازق في بيان مرئي، اليوم الخميس، إن الخطر حاليا يكمن في الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل الجثث.

وطالب مدير مركز البيضاء، بتوفير تطعيمات لفرق الإنقاذ المحلية وبشكل عاجل، وتوفير تطعيمات لسكان المناطق المنكوبة سواء كبار السن والرجال والنساء والأطفال.

وأوصى مازق أهالي المدينة والمناطق المحيطة التي ضربتها السيول والفيضانات باستخدام مياه الشرب المعلبة ويحذر من شرب المياه من مصادر المدينة السابقة نظراً لتلوثها

وناشد مدير مركز البيضاء، الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة وبشكل عاجل بتوفير هذه الاحتياجات وأخذ الموضوع على محمل الجد، لافتًا إلى أنه يجب التركيز على التوعية من الخطر القادم عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

بيان هام وعاجل من مدير مركز البيضاء ورئيس لجنة الطوارئ الصحية بالبيضاء أ،د عبدالرحيم مازق #مازق يحذر من كارثة بيئية اشد وطأة مما حدث #مازق الخطر يكمن في الأمراض المنقولة عن طريق المياة والأمراض التي ستنتقل نتيجة تحلل الجثث #مازق نوصى وبشكل عاجل بتوفير تطعيمات لفرق الانقاذ المحلية #مازق توفير تطعيمات لسكان المناطق المنكوبة سواء كبار السن والرجال النساء والاطفال #مازق يوصي باستخدام مياة الشرب المعلبة ويحذر من شربه من مصادر المدينة السابقة نظراً لتلوثها #مازق نناشد الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة وبشكل عاجل بتوفير هذه التوصيات واخذ الموضوع علي محمل الجد لأنه الوضع اصبح خطير ولايحتمل التأجيل تم النشر بواسطة ‏مركز البيضاء الطبي‏ في الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣