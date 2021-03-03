تحذيرات من هجوم محتمل على مبنى الكونغرس الأمريكي غداً الخميس

أعلنت إدارة شرطة مبنى الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على معلومات استخبارية تشير إلى مؤامرة محتملة “لاختراق جماعة مسلّحة لمبنى الكابيتول” غداً الخميس.

وأفاد بيان لشرطة الكابيتول، بأنها تعمل مع وكالات بالولاية وأخرى اتحادية “لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول”.

وقالت الشرطة: “نأخذ معلومات المخابرات على محمل الجدّ”.

هذا ولم يقدّم البيان أي تفاصيل إضافية بخصوص التهديد.

ويُصادف يوم غد الخميس، الموعد الذي زعم بعض أصحاب نظريات المؤامرة اليمينية أن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هُزم في انتخابات الثالث من نوفمبر، سيؤدي فيه اليمين لولاية ثانية في المنصب، بحسب ما أفادت “رويترز”.

واقتحم أنصار ترامب، قالت السلطات إن بينهم عدداً من المتطرفين اليمينيين، مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وعطّلوا التصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات على ترامب، في هجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة.

وأشار بيان شرطة الكابيتول إلى أنها أدخلت بالفعل “تحسينات أمنية كبيرة” على المبنى الذي يضم مقري مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك التحسينات قد أُدخلت لمواجهة هذا التهديد المحتمل، أو أنها تتضمن الإجراءات التي طُبقت بالفعل بعد أحداث شغب يوم السادس من يناير.