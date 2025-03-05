تحذيرات من وباء «غير مسبوق» سيضرب العالم!

حذرت دراسة جديدة، مما وصفته “وباء عالمي غير مسبوق ومأساة عميقة وفشل اجتماعي هائل”.

ووجدت الدراسة “أن أكثر من نصف البالغين في العالم، أي حوالي 3.8 مليار شخص، سيتعرضون للسمنة أو الوزن الزائد في المستقبل القريب، بحلول عام 2050، ما يعرضهم لمخاطر صحية كبيرة، بما في ذلك الأمراض والوفيات”.

وقال البروفيسور إيمانيلا غاكيدو، الباحث في الدراسة، التي نشرت على موقع مجلة “The Lancet”: “أما بالنسبة للأطفال والمراهقين، فالوضع لا يقل خطرا، حيث تشير التوقعات إلى أن ثلث جميع الأطفال والشباب حول العالم، أي حوالي 746 مليون شخص، سيكونون عرضة لهذا المرض بحلول عام 2050”.

ووفق المجلة، “ركزت الدراسة على متابعة “الاتجاهات التاريخية لانتشار السمنة والوزن الزائد على المستويين العالمي والإقليمي” بين البالغين منذ عام 1990 وحتى عام 2021، وأظهرت أن هذه الظاهرة تتزايد في جميع البلدان، كما تم تقديم توقعات حول “المسارات المستقبلية” حتى عام 2050، بناءً على البيانات المستخلصة من 204 دول وأقاليم”.

وأوضح الباحثون، “أن معدلات السمنة والوزن الزائد قد ارتفعت في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، وأن هذه المعدلات ستستمر في الارتفاع خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات سياسية حاسمة”.