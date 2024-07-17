تحذيرات من وقوع عواصف رعدية وفيضانات في البلاد

حذر أستاذ علوم الأرض بجامعة بنغازي فارس فتحي، “من وقوع عواصف رعدية وفيضانات قد تشكل خطراً في معظم أنحاء البلاد، في فصل الخريف القادم”.

وأشار فتحي، إلى أن “هذه الفترة “الخريف”، يلتقي فيها الهواء الدافئ المتوسط مع الهواء البارد القادم من الشمال نتيجة منخفض الجوي”.

وشددّ فارس عبر صحيفة الأنباء الليبية، “على ضرورة توفير الأنظمة والأجهزة الخاصة بمراقبة ارتفاع منسوب المياه في السدود، ومتابعة الصيانة الدورية للسدود لأن بعض السدود تعاني من تصدعات وشقوق، إلى جانب ضرورة توعية الناس على مدى الخطورة المحتملة لهذه العاصفة”.

وأوضح فارس، “أن هذه الفترة ستسبب زيادة رفع درجات الحرارة في الغلاف الجوي للبحر المتوسط بمعدل أكثر من 3 درجات عن العام الماضي، وسيحتوي الغلاف الجوي على المزيد من الحرارة والرطوبة لخلق عواصف وأعاصير أكثر شدة تهدد بعض البلدان في شمال أفريقيا، وبعض المدن في جنوب أوروبا لأنها لا تحتوي على البنية التحتية اللازمة للتعامل مع هذه الكميات الغزيرة من الأمطار ومع الفيضانات”.

وبين “أن الكثافة في الانبعاثات الكربونية تسببت في زيادة الاحتباس الحراري، أي حبس الغازات الدفيئة مثل (ثاني أكسيد الكربون، غاز الميثان، غاز ثاني أكسيد الكبريت وبخار الماء) وغيرها من الغازات الأخرى في الغلاف الجوي”.

يذكر أن “منطقة حوض البحر المتوسط تعتبر ثاني أسرع مناطق العالم من حيث ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي وسطح البحر فوق المعدل الطبيعي، خاصة في الآونة الأخيرة بسبب زيادة في الانبعاثات الكربونية الناتجة من الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري الذي يزداد سنة بعد سنة.