تحذير أمريكي: «داعش» يقترب من إعادة تشكيل نفسه في سوريا

حذّر تقرير صادر عن المفتش العام الأمريكي ضمن عملية “العزم الصلب” من خطر تصاعد تهديد تنظيم “داعش”، مع إمكانية ظهور جيل جديد من التنظيم، في ظل فرار أعداد غير محددة من مقاتليه وعائلاتهم من منشآت احتجاز تضم أكثر من 23 ألف شخص في شمال شرق سوريا.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم استغل الفراغ الأمني الذي أعقب تراجع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بعض المناطق، ما أسهم في إعادة تنشيط الخلايا النائمة وتوسيع نطاق تحركاتها، وسط تحذيرات من إعادة تشكل التنظيم في مناطق متعددة داخل سوريا.

وكشف التقرير عن واحدة من أكبر عمليات “الهروب والاختفاء” الجماعي المرتبطة بعناصر داعش وعائلاتهم، حيث شهد مطلع عام 2026 انهيارًا واسعًا في منظومة الاحتجاز، عقب فقدان السيطرة الأمنية على أجزاء من شمال شرق سوريا، وفق ما ورد في الوثيقة الأمريكية.

وبحسب تقديرات استخباراتية نقلتها وسائل إعلام دولية بينها وول ستريت جورنال، فإن ما بين 15 ألفًا و20 ألف شخص من المرتبطين بالتنظيم تمكنوا من الفرار أو الاختفاء، بعد حالة فوضى أمنية واسعة، ما رفع مستوى القلق الدولي بشأن مستقبل الملف الأمني في المنطقة.

كما تراجع عدد المحتجزين في مخيم الهول بشكل حاد من نحو 23,400 شخص إلى أقل من 1,500 شخص، بعد عمليات تهريب منظمة استغلت ثغرات أمنية في محيط المخيم، شملت إخراج مجموعات من النساء والأطفال الأجانب بالكامل عبر مسارات تهريب غير رسمية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بوقوع عمليات فرار جماعية من سجن الشدادي، حيث غادر نحو 1,500 سجين من عناصر التنظيم بعد اشتباكات وأحداث أمنية رافقت حالة الاضطراب في المنطقة.

وأكدت المصادر أن شبكات التهريب وخلايا التنظيم استغلت الفراغ الأمني الناتج عن التغيرات الميدانية، ما سمح بحدوث أكبر موجة خروج غير منضبط لعناصر مرتبطة بالتنظيم منذ سنوات.

وحذرت التقارير الأمنية والاستخباراتية الدولية من أن هذا الاختفاء الجماعي قد يشكل تهديدًا استراتيجيًا طويل المدى، إذ يمنح تنظيم “داعش” فرصة لإعادة بناء شبكاته النشطة والخلايا النائمة في البادية السورية والمناطق الحدودية مع العراق، ما يرفع احتمالات عودة نشاطه بشكل تدريجي.

ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه مناطق شمال شرق سوريا تشكل واحدة من أكثر الملفات الأمنية تعقيدًا في ملف مكافحة الإرهاب، حيث تتداخل مسؤوليات السيطرة بين قوى محلية ودولية، ما يخلق تحديات مستمرة في إدارة مراكز الاحتجاز ومخيمات النازحين المرتبطة بتنظيم داعش.