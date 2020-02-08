تحذير أمريكي من تجدد العمليات العسكرية في ليبيا

حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، من تجدد الأعمال العسكرية، سواء كانت هجومية أو استباقية.

وفي بيان لها السبت، أشارت السفارة الأمريكية في ليبيا، إلى أنها تتابع بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب، سواء كانت عدائية أو استباقية.

وقالت إن مثل هذه الأعمال تنتهك الإتفاقيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وأضافت السفارة في بيانها تقول:

ندعو الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى إتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

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