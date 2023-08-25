تحذير أممي من دمار السودان جراء الحرب المندلعة

حذّر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث من دمار السودان بسبب استمرار الاشتباكات.

وفي بيان للمسؤول الأممي الجمعة، أشار إلى أنّ الاشتباكات في السودان واتساع رقعتها تسببت بتفاقم الأوضاع الإنسانية وجلبت المجاعة والأمراض والنزوح مهددة كافة البلاد بالدمار.

وإلى جانب العاصمة الخرطوم امتدت الاشتباكات إلى مناطق دارفور وكوردوفان واستنفاذ كافة احتياطيات الغذاء في مدينة قادوقلي، ويساور القلق عند المدنيين في ولاية الجزيرة بسبب المخاوف الأمنية.

وأكد البيان معاناة مئات الآلاف من الأطفال جراء سوء التغذية والمخاطر المحدقة بحياتهم مالم يتم إيصال الدواء لهم، مشيرا لانتشار الأمراض الحصبة والملاريا والسعال الديكي وحمى الضنك والإسهال الحاد في عموم السودان في ظل خروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة.