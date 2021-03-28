تحذير أممي من لقاحات «كورونا» مغشوشة

مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من قيام جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير لقاحات «كورونا» المستخدمة والفارغة، لتعبئتها بمنتجات مغشوشة ومحاولة بيعها عبر الإنترنت.

وأعرب غيبريسوس عن قلقه بشأن احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل، الذي لم تتم تلبيته بعد، على اللقاحات، بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمنظمة الأممية.

إلى ذلك، قال روبرت ريدفيلد المدير السابق للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه ما زال يعتقد أن منشأ فيروس «كورونا المستجد» كان في مختبر في ووهان بالصين.وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.