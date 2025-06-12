تحذير أمني أمريكي يوقع الصدمة.. أسعار النفط ترتفع فوق 69 دولاراً فجأة!

سجلت أسعار النفط قفزة حادة تجاوزت 4% الأربعاء، وسط تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد، بعد تقارير عن إجلاء أمريكيين من عدة دول خليجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.90 دولار أو بنسبة 4.34% لتسجل 69.77 دولاراً للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل الماضي، في حين صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.17 دولار أو 4.88% ليغلق عند 68.15 دولاراً، مسجلاً أعلى تسوية له منذ الثاني من أبريل.

الارتفاع الحاد في الأسعار جاء متزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إصدار أمر بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية ببغداد، استناداً إلى مراجعة أمنية حديثة و”حرصاً على سلامة الأميركيين في الداخل والخارج”، بحسب البيان.

كما منحت الخارجية الأمريكية الإذن بالمغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم في كل من البحرين والكويت، وسط مؤشرات على تقييم أمني جديد يشير إلى مخاطر محتملة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلن بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن وزير الدفاع بيت هيغسيث فوض بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين من مواقع أمريكية في المنطقة، موضحاً أن القيادة تتابع تطورات “التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط” عن كثب.

وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه المنطقة تطورات حساسة على صعيد الملف الإيراني، وسط تحذيرات متبادلة وتصريحات عالية النبرة بين واشنطن وطهران، ما دفع الأسواق العالمية إلى تسعير مزيد من المخاطر الجيوسياسية في أسعار الطاقة.