تحذير أمني من ظاهرة انتشار السلاح في صبراتة

دعت مديرية أمن صبراتة، “أولياء الأمورإلى تشديد الرقابة على ابنائهم ومنعهم من اقتناء أو استعمال السلاح”.

ونوهت المديرية في بيان إلى “خطورة الوضع الراهن الناتج عن انتشار وتزايد ظاهرة حمل السلاح والتعامل به بين الأبناء، دون معرفة ولا درايه منهم بما قد يسببه من أضرار”.

وأضافت: “خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية سجلت مديرية امن صبراته واقعتين قتل راح ضحيتها شابين في مقتبل العمر، وكان السبب هو (الاستعمال الخاطئ لسلاح) وعدم تعمد القتل من قبل الجناة”.

وناشدت المديرية “بضرورة التعاون التام من خلال تشديد الرقابة على الأبناء، لتجنب تحميلكم المسؤلية القانونية حيال مايرتكبه ابناءهم من جرائم”.

الساده اولياء الأمور نظرًا لخطورة الوضع الراهن الناتج عن انتشار وتزايد ظاهرة حمل السلاح والتعامل به بين ابنائنا ودون… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن صبراتة National Security Sabratha‏ في السبت، ٢٧ يوليو ٢٠٢٤