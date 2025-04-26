تحذير تقني من آبل.. خصوصيتك الرقمية في خطر!

في ظل تزايد التطبيقات والأنظمة المتطورة، برزت مخاطر تهديد خصوصية المستخدمين بشكل لافت، حيث أطلقت شركة “آبل” تحذيرا لمستخدمي هواتف “آيفون” بشأن تطبيقات قد تعرض بياناتهم الرقمية للانتهاك والخطر.

وأصدرت شركة “آبل”، “تحذيرا لمستخدمي هواتف آيفون تدعوهم فيه للتوقف عن استخدام متصفح “غوغل كروم”، مشيرة إلى “أنه يشكل تهديدا لخصوصيتهم الرقمية”.

وبحسب موقع “ذا بوست”، “عرضت الشركة فيديو، يحمل عنوان “الخصوصية على آيفون: قطيع”، حيث شكل محاكاة ساخرة لفيلم الرعب الكلاسيكي “الطيور” للمخرج ألفريد هيتشكوك، ليصور كيف يمكن لأطراف خارجية تتبع نشاط المستخدمين عبر المتصفحات”.

وبحسب الموقع، “يرمز العنوان “Flock” إلى تقنية التتبع الإعلاني “FLoC” التي طورتها غوغل سابقا، والتي تتيح للمعلنين تخصيص الإعلانات دون تتبع الأفراد مباشرة، قبل أن تتخلى عنها لصالح أنظمة أقل حماية للخصوصية”.

ويظهر الفيديو “مستخدمين يتعرضون للتتبع عبر كاميرات مراقبة أثناء تصفحهم الإنترنت، لتتوقف المضايقة فور تحولهم إلى استخدام متصفح “سفاري” المدمج في أجهزة آيفون”.

ويأتي هذا التحذير في “أعقاب إعلان “غوغل” عن تراجعها عن خطط إزالة ملفات تعريف الارتباط “كوكيز” الطرف الثالث من متصفح كروم، رغم تعهدها السابق بالتخلي عن هذه التقنية المثيرة للجدل”.

وتعد ملفات “الكوكيز”، أداة “رئيسية في نظام الإعلانات الرقمية، حيث تدر مليارات الدولارات سنويا لغوغل عبر تتبع المستخدمين وعرض إعلانات مخصصة لهم”.

وأكد خبراء أمنيون صحة مزاعم “آبل”، بشأن تفوق “سفاري” في حماية الخصوصية، حيث أشارت إلي هانكوك، الخبيرة في “Private Internet Access”، إلى أن “متصفح “آبل” يوفر حماية أفضل مقارنة بكروم، رغم تفوق الأخير في السرعة والأداء”.

يذكر أن “ملفات التتبع لا تعتبر ضارة بطبيعتها، لكنها قد تؤدي إلى تسريب البيانات الحساسة أو تعرضها للسرقة، ما يعني أن مستخدمي آيفون الذين يواصلون استخدام “كروم” عرضة للتتبع ما لم يعتمدوا وضع التصفح الخفي أو يحذفوا ملفات “الكوكيز” يدويا بانتظام”.

يذكر أن ملفات تعريف الارتباط “كوكيز” الطرف الثالث، “هي ملفات صغيرة تُخزن في متصفح المستخدم عند زيارة موقع ما، إذا كان هذا الملف مرتبطًا بخدمة إعلان أو طرف آخر (مثل جوجل)، يمكن لهذا الطرف متابعة أنشطتك حتى عند التنقل بين مواقع مختلفة، وكانت تسعى “غوغل”، لاستبدالها بحلول جديدة تحمي الخصوصية (Privacy Sandbox)، لكنها واجهت اعتراضات من المعلنين الكبار والهيئات التنظيمية، التي رأت أن هذا قد يُضر بالمنافسة وشفافية السوق”.