تحذير جوي من مخاطر الأمطار والرياح الشديدة في الشمال

أصدرت وزارة الموارد المائية في ليبيا تنبيهًا هامًا للمواطنين، داعيةً إياهم إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، بسبب التقلبات الجوية المرتقبة.

وجاء هذا التحذير بناءً على التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تأثر مناطق الشمال الغربي بجبهة هوائية باردة اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين.

ويُتوقع أن تشمل الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مناطق عدة، مع رياح شمالية غربية نشطة قد تؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

كما ستشمل التأثيرات المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، حيث يتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة وعدم الاقتراب من مجاري الأودية وتجمعات المياه.

كما شددت على أن هذه الظواهر الجوية قد تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين القادمين.