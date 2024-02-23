تحذير.. «حصان طروادة» يسرق حسابات مستخدمي «أندرويد» المصرفية

حذر الخبراء مستخدمي “أندرويد” وخاصة مالكي هواتف “غالكسي” من “سامسونغ”، من تطبيقات تحمل برامج ضارة لسرقة الحسابات المصرفية.

وهذه التطبيقات التي تم تنزيلها من متجر “غوغل بلاي”، تخفي خطأ ضارا يسمى Anatsa، وهو فيروس “حصان طروادة المصرفي”.

وهذا الفيروس قادر على تنفيذ إجراءات نيابة عن الضحية، دون علمه، بما في ذلك سحب الأموال من حسابه المصرفي.

وقال الخبراء في شركة Threat Fabric، إن الجانب الفريد من هذا البرنامج هو شفرته الخبيثة التي تستهدف أجهزة سامسونغ على وجه التحديد.

وأضافت الشركة أنه تم تصميم خدمة إمكانية الوصول الخبيثة للتفاعل مع عناصر واجهة المستخدم لأجهزة سامسونغ، ما يعني أن مستخدمي سامسونغ فقط هم الذين تأثروا في هذه المرحلة من الحملة.

وتمت إزالة التطبيقات الآن من متجر “غوغل”، لكن فريق الأمن السيبراني قال إنه حتى إذا قمت بتنزيل التطبيقات، فقد تظل معرضا للخطر، وحث مستخدمي “أندرويد” على التحقق من أجهزتهم الآن وحذف تلك التطبيقات.