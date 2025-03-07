تحذير خطير لـ«المسلمين» بشأن السفر خارج الولايات المتحدة

أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في البلاد، تحذيرا بشأن السفر خارج الولايات المتحدة.

وحذر المجلس في بيان المقيمين الدائمين الشرعيين والطلاب والعمال وغيرهم من المهاجرين الموجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، “من مغادرة البلاد خلال الثلاثين يوما القادمة إذا كانوا مواطنين من دول قد يتم إدراجها في حظر السفر الجديد المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وبحسب البيان، “يمكن أن يشمل الحظر الدول المحتملة والمستهدفة بالحظر الجديد أفغانستان والعراق وإيران وليبيا وفلسطين ومن غزة وباكستان والصومال والسودان وسوريا واليمن أو أي دولة أخرى”.

وكانت “حددت إدارة ترامب، 21 مارس 2025، كموعد نهائي للوكالات الفيدرالية لتقديم تقرير إلى البيت الأبيض لتحديد البلدان التي لديها ممارسات “معيبة”، في فحص التأشيرات والتي يجب منع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14161، “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة”.