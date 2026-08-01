تحذير عاجل.. «الإنقاذ البحري» يدعو إلى تجنب السباحة على امتداد الساحل الليبي

حذرت وحدات الإنقاذ البحري، على امتداد الساحل الليبي، المواطنين من ارتياد البحر أو السباحة خلال الفترة الحالية، نتيجة الاضطرابات الجوية التي تؤثر على المناطق الساحلية والحالة البحرية.

وأوضحت وحدات الإنقاذ البحري أن ارتفاع الأمواج سيتجاوز مترًا واحدًا، بالتزامن مع زيادة سرعة الرياح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخطورة على مرتادي الشواطئ والسباحين.

ونبهت الوحدات إلى خطورة التيارات الساحبة الخفية، مؤكدةً أنها تشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السباحين، داعيةً الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب النزول إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الحالة البحرية.

تشهد السواحل الليبية بين الحين والآخر اضطراباتٍ بحريةً بالتزامن مع تغيرات الطقس وارتفاع سرعة الرياح، وهو ما يؤدي إلى تشكل تيارات ساحبة قد لا تكون مرئية على سطح المياه، وتعد من أبرز أسباب حوادث الغرق، ما يدفع وحدات الإنقاذ البحري إلى إصدار تحذيراتٍ دورية حفاظًا على سلامة المواطنين.