تحذير عاجل.. تطبيقات شهيرة تجمع البيانات الشخصية عبر أذونات مفرطة!

كشف تحقيق جديد أجرته منظمة Which المدافعة عن حقوق المستهلك، بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني في شركة Hexiosec، عن ممارسات مقلقة لتطبيقات الهواتف الذكية الشهيرة التي تطلب أذونات وصول “صادمة” إلى بيانات المستخدمين، مما يهدد خصوصيتهم بشكل كبير.

وجاء في التحقيق، الذي شمل نحو 20 تطبيقًا شائعًا على نظام أندرويد، من مجالات متنوعة كالتواصل الاجتماعي، التسوق، الصحة واللياقة البدنية، والأجهزة الذكية المنزلية، أن جميع هذه التطبيقات تطلب أذونات خطيرة مثل الوصول إلى الموقع الجغرافي، الميكروفون، والملفات على الأجهزة، حتى حين لا يكون هناك مبرر واضح لذلك.

ماذا يعني هذا؟

يُعرّض ضغط المستخدمين على زر “موافق” بشكل سريع عند تثبيت التطبيقات خصوصيتهم للخطر، إذ يمنحون صلاحيات واسعة تمكن التطبيقات من جمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية الحساسة.

أبرز التطبيقات التي شملها التحقيق

وسائل التواصل الاجتماعي: واتس آب، فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك.

واتس آب، فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تيك توك. التسوق الإلكتروني: علي إكسبريس، فينتيد، شين، تيمو، أمازون.

علي إكسبريس، فينتيد، شين، تيمو، أمازون. الصحة واللياقة: Flo، Calm، Impulse (ألعاب تدريب الدماغ)، Strava، MyFitnessPal.

Flo، Calm، Impulse (ألعاب تدريب الدماغ)، Strava، MyFitnessPal. الأجهزة الذكية: Xiaomi Mi Home، Bosch Home Connect، Ring Always Home، Samsung SmartThings، Tuya Smart Life.

وأظهرت الدراسة أن هذه التطبيقات حصلت مجتمعة على أكثر من 28 مليار عملية تنزيل حول العالم، ومن خلال تثبيتها تمنح هذه التطبيقات 882 إذناً للوصول إلى بيانات المستخدمين، مما يعرض كم هائل من المعلومات للخطر.

تطبيقات ذات طلبات أذونات عالية

Xiaomi Home: طلبت 91 إذناً، منها 5 أذونات محفوفة بالمخاطر.

طلبت 91 إذناً، منها 5 أذونات محفوفة بالمخاطر. Samsung SmartThings: 82 إذناً.

82 إذناً. فيسبوك: 69 إذناً.

69 إذناً. واتس آب: 66 إذناً.

كما كشف التحقيق أن بعض التطبيقات مثل Xiaomi Home وعلي إكسبريس تقوم بإرسال بيانات المستخدمين إلى الصين، بما يشمل شبكات إعلانية مشبوهة، على الرغم من ذكر ذلك في سياسات الخصوصية.

ممارسات إضافية مثيرة للقلق

تطبيق علي إكسبريس يرسل رسائل تسويقية مكثفة للمستخدمين دون طلب إذن واضح.

معظم التطبيقات تسمح بإنشاء نوافذ منبثقة فوق تطبيقات أخرى، وتشغيل نفسها تلقائياً عند فتح الهاتف، ما يسبب مضايقات إضافية.

بعض الأذونات مثل السماح بمعرفة التطبيقات الأخرى المستخدمة على الجهاز تثير تساؤلات حول الحاجة الفعلية لها.

ردود الشركات:

شركات مثل ميتا (فيسبوك)، سامسونغ، تيك توك، أمازون، علي إكسبريس، وRing أكدت التزامها بحماية خصوصية المستخدمين واتباع القوانين المحلية والدولية، بينما لم ترد شركات غوغل (يوتيوب)، Xiaomi، Impulse، وMyFitnessPal على طلبات التعليق.

نصيحة الخبراء

شدد خبراء الأمن على ضرورة مراجعة الأذونات التي تمنحها للتطبيقات بدقة، وتوخي الحذر عند الموافقة عليها، خاصة لأن الدراسة استهدفت نظام أندرويد وقد تختلف الأذونات وأنظمة الأمان في أنظمة تشغيل أخرى.