تحذير عاجل.. ثغرة في «واتساب» تهدد بيانات 3.5 مليار مستخدم

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرًا عاجلًا لمستخدمي تطبيق المراسلة “واتس آب” بعد اكتشاف ثغرة خطيرة قد تؤثر على بيانات نحو 3.5 مليار حساب حول العالم، دون اختراق محتوى الرسائل المشفرة.

وكشف الباحثون من جامعة فيينا ومؤسسة “إس بي إيه ريسيرش” (SBA Research) أن الثغرة تكمن في آلية اكتشاف جهات الاتصال المدمجة، التي تسمح عادة للتطبيق بالبحث عن مستخدمين آخرين عبر أرقام هواتفهم.

وأوضحوا أن عدم وجود حدود لعدد جهات الاتصال التي يمكن البحث عنها مكّنهم من فحص 100 مليون رقم هاتف في الساعة، وجمع كميات ضخمة من البيانات الوصفية مثل أرقام الهواتف، المواقع الجغرافية، نوع الأجهزة، وعمر الحسابات.

وأشار غابرييل غيغينهوبر، الباحث الرئيسي، إلى أن النظام لم يكن مصممًا للتعامل مع هذا العدد الكبير من الطلبات في وقت قصير، ما كشف الخلل وأتاح ربط بيانات المستخدمين عالميًا.

من جانبها، أكدت شركة “ميتا” أنها عالجت المشكلة وخففت من حدتها، وأن الباحثين حذفوا البيانات التي جُمعت بشكل آمن، دون أي دليل على استغلالها من جهات خبيثة، مع التأكيد على أن التشفير الشامل للمنصة لم يتعرض للاختراق.

ورغم ذلك، حذر الخبراء من المخاطر الكبيرة للبيانات الوصفية، التي قد تكشف معلومات حساسة عن المستخدمين، بما في ذلك عدد الأجهزة المرتبطة ونظام التشغيل والمواقع الدقيقة، خاصة في الدول التي تحظر واتس آب رسميًا، مثل الصين وميانمار.

يأتي هذا التحذير في ظل تزايد الاعتماد على تطبيقات المراسلة العالمية، ما يجعل حماية البيانات الشخصية ضرورة قصوى للمستخدمين حول العالم.