تحذير عاجل.. «دواء مزيف» بالأسواق يهدد صحة المواطنين

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تحذيرًا عاجلًا بشأن رصد تداول دواء مزيف يحمل اسم “Betacidine” داخل السوق الليبي، في مؤشر خطير يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع الدواء في البلاد.

وأوضحت إدارة الصيدلة، في تعميم رسمي موجّه بتاريخ 9 ابريل 2026 إلى مديري إدارات الرقابة الدوائية وجهاز الإمداد الطبي، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الطبية العامة والعيادات والصيدليات الخاصة، أن المنتج دخل إلى ليبيا عبر قنوات غير مرخصة، ما يجعله خارج أي رقابة صحية أو فنية.

وأفادت الإدارة بأن رصد هذا الدواء تم داخل بعض الصيدليات والأسواق، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراته المحتملة على صحة المواطنين، في ظل غياب أي اعتماد رسمي لتركيبته أو مصدره من الجهات المختصة.

ودعت إدارة الصيدلة الجهات الرقابية والأمنية إلى التحرك العاجل لسحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، مع التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على مسارات توريد الأدوية ومنع دخول أي أصناف غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

كما وجّهت تحذيرًا مباشرًا للمواطنين بضرورة تجنب شراء الأدوية مجهولة المصدر أو غير المسجلة رسميًا، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على الصيدليات المرخصة لضمان سلامة العلاج المستخدم.

ويعيد هذا التحذير فتح ملف الأدوية المهربة والمزيفة في ليبيا، وهو من أكثر الملفات حساسية في القطاع الصحي، حيث تمثل هذه المنتجات خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، خاصة مع صعوبة تتبع مصادرها أو التحقق من مكوناتها.

هذا ويشهد سوق الدواء في ليبيا تحديات متكررة تتعلق بانتشار الأدوية غير المطابقة للمواصفات، نتيجة تسربها عبر قنوات غير قانونية، الأمر الذي دفع الجهات الصحية إلى تكثيف الرقابة وإصدار تعميمات دورية لضبط السوق وحماية المواطنين من مخاطر الأدوية المزيفة.