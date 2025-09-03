تحذير عاجل للجيش الإسرائيلي: توسيع العمليات في غزة ستدفعون ثمنه مقتل جنودكم وأسراكم

نشرت كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الأربعاء تحذيراً عاجلاً للجيش الإسرائيلي على خلفية قراره توسيع نطاق عملياته في مدينة غزة.

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشرته الكتائب باللغتين العربية والعبرية: “تحذير عاجل.. قرار توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة ستدفعون ثمنه مقتل جنودكم وأسراكم”.

وعرضت “القسام” في الفيديو صوراً ولقطات لأسرى إسرائيليين لديها، في رسالة تهديد واضحة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل استعداداته لعملية “عربات جدعون الثانية”، ويعمل على تعزيز جاهزية قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها خصيصاً لهذه العملية، فيما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن العمليات البرية في غزة “بدأت بالفعل” وتتوسع إلى مناطق جديدة.

ترامب يدعو حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً لإنهاء الحرب بسرعة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حركة “حماس” إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فوراً، مؤكداً أن ذلك سيغير مجريات الأمور بسرعة ويوقف الحرب.

وكتب ترامب على حسابه في منصة “تروث سوشيال”: “أخبروا حماس أن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي الأمر!”

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن وسطاء يجرون اتصالات لعودة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود “نموذج مختلف” للمفاوضات.

ورداً على سؤال حول وجود مناقشات لصفقة شاملة، أوضح الأنصاري أن هناك تبادل أفكار، وأن العرض المطروح على الطاولة حتى الآن هو ما وافقت عليه حركة حماس بشكل غير رسمي، مع استعداد للبحث عن حلول ممكنة.

كما انتقد الأنصاري تلويح تل أبيب بضم الضفة الغربية المحتلة واصفاً إياه بـ”التهديد والابتزاز وعدم رغبة بالسلام”. وأضاف أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع، بمن فيهم المحتجزون الإسرائيليون، أمام تهديد حقيقي، مشيراً إلى تصاعد القتل والتوسع العسكري في الميدان.

وأكد أن الوساطة تواصلت مع الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لقبول الصفقة ووقف إطلاق النار.