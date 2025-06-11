تحذير عاجل لمستخدمي العملات الرقمية.. احذف هذه التطبيقات فوراً!

عشرات الآلاف من المستخدمين قد يكونون الآن عرضة لخطر فقدان أموالهم الرقمية، بعد اكتشاف موجة جديدة من التطبيقات المزيفة التي تتنكر في شكل محافظ عملات مشفرة شهيرة على متجر “غوغل بلاي”.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن شركة Cyble المتخصصة في الأمن السيبراني، عن قائمة من 20 تطبيقًا خبيثًا تستخدم شعارات وأسماء شهيرة مثل Pancake Swap وSuiet وRaydium لخداع المستخدمين وسرقة “عباراتهم المميزة” – وهي المفاتيح الرقمية السرية التي تتيح الوصول الكامل إلى محافظ العملات المشفرة.

تلك التطبيقات المزيفة تم تصميمها بعناية لتبدو أصلية، ما يجعل اكتشافها صعبًا حتى بالنسبة للمستخدمين ذوي الخبرة. الأخطر من ذلك أن بعض التطبيقات تم نشرها باستخدام حسابات مطورين كانت شرعية في السابق، مما عزز من ثقة المستخدمين وسهّل عملية الاحتيال.

ما الذي تفعله هذه التطبيقات بالضبط؟

بمجرد إدخال المستخدم لعبارته المميزة (Seed Phrase)، يحصل القراصنة على صلاحية كاملة للتحكم في محفظته الرقمية وتحويل الأموال منها إلى محافظ أخرى، دون أي وسيلة لاسترجاعها بسبب طبيعة معاملات “البلوكتشين” غير القابلة للتراجع.

كيف تتعرف على التطبيقات المزيفة؟

اسم المطور : غالبًا ما يكون غريبًا أو غير معروف.

: غالبًا ما يكون غريبًا أو غير معروف. عدد التنزيلات : قليل مقارنة بالتطبيقات الأصلية.

: قليل مقارنة بالتطبيقات الأصلية. التقييمات : سطحية أو مكررة.

: سطحية أو مكررة. عدم وجود موقع رسمي أو دعم فني موثوق.

أبرز التطبيقات المزيفة التي يجب حذفها فورًا:

Pancake Swap – الحزمة: co.median.android.pkmxaj

– الحزمة: Suiet Wallet – الحزمة: co.median.android.ljqjry

– الحزمة: Raydium – الحزمة: co.median.android.yakmje

– الحزمة: Hyperliquid – الحزمة: co.median.android.jroylx

– الحزمة: SushiSwap – الحزمة: co.median.android.pkezyz

– الحزمة: BullX Crypto – الحزمة: co.median.android.ozjwka

(لقائمة كاملة، راجع نهاية الخبر)

التوصيات:

لا تُدخل عبارتك المميزة أبدًا في تطبيقات غير رسمية.

قم بحذف التطبيقات المذكورة فورًا إن كانت مثبتة على جهازك.

لا تثق بروابط التحميل خارج المتاجر الرسمية.

تحقق دائمًا من اسم المطور وعدد التنزيلات وتاريخ التحديث.

رغم أن “غوغل” أزالت معظم هذه التطبيقات بعد سلسلة من البلاغات، إلا أن البعض لا يزال متاحًا. المتخصصون يوصون بمراجعة جميع التطبيقات على جهازك وتحديث إعدادات الأمان باستمرار لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.