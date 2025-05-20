تحذير عالمي من هجوم سيبراني يهدد مليارات أجهزة آبل حول العالم

كشفت شركة Oligo Security المتخصصة في الأمن السيبراني عن ثغرات أمنية خطيرة في تقنية AirPlay من شركة آبل، تتيح للقراصنة اختراق أجهزة “آيفون”، و”ماك”، وحتى أنظمة السيارات الذكية، دون الحاجة لأي تفاعل من المستخدم.

وأطلقت الشركة على هذه المجموعة من الثغرات اسم “AirBorne”، والتي تضم 23 ثغرة أمنية تم اكتشافها في بروتوكول AirPlay، المستخدم في بث الصوت والفيديو والصور بين أجهزة آبل والأجهزة الذكية المتوافقة.

وحدد الباحثون أن 17 من هذه الثغرات يمكن استغلالها فعليًا لتنفيذ هجمات سيبرانية “دون نقرة” (Zero Click)، أي أن الجهاز يُصاب دون أن يقوم المستخدم بأي إجراء.

ولا تقتصر التهديدات على أجهزة آبل فحسب، بل تمتد إلى الأنظمة الداعمة لتقنية CarPlay ومكبرات الصوت الذكية، مما يتيح تنفيذ هجمات خفية داخل المنازل أو السيارات.

ووصف الباحثون إحدى الثغرات بأنها “خطيرة للغاية”، حيث تسمح باستبدال تطبيق Apple Music على أجهزة macOS برمز خبيث يتم تثبيته تلقائيًا، مما يمنح المهاجمين إمكانية التحكم بالجهاز عن بُعد.

كما تمكن ثغرات أخرى من تنفيذ تعليمات برمجية خبيثة، وسرقة بيانات حساسة، ونشر برمجيات ضارة إلى أجهزة أخرى متصلة بنفس الشبكة.

كما أصدرت شركة آبل في 31 مارس 2025 تحديثات أمنية تشمل أنظمة iOS 18.4 وmacOS Sequoia 15.4 وtvOS 18.4 لمعالجة هذه الثغرات.

لكن ملايين الأجهزة التي تنتجها شركات خارجية وتدعم AirPlay لا تزال عرضة للخطر، بسبب بطء أو غياب التحديثات الأمنية من الشركات المصنعة.

وقال متحدث باسم آبل لموقع “ديلي ميل” إن “استغلال الثغرات يتطلب تواجد القراصنة على نفس شبكة Wi-Fi الخاصة بالجهاز المستهدف”، لكن Oligo حذّرت من أن ذلك لا يكفي للحماية، خاصة في الأماكن العامة.

وبحسب تقديرات آبل، بلغ عدد أجهزتها النشطة حتى يناير 2025 نحو 2.35 مليار جهاز، من بينها 1.8 مليار آيفون و500 مليون جهاز يدعم AirPlay، ما يُظهر اتساع نطاق الخطر.

خطوات للحماية من تهديدات AirBorne:

تعطيل AirPlay من إعدادات الجهاز.

تقنين الوصول ليشمل “المستخدم الحالي” فقط.

تثبيت برامج حماية موثوقة.

التأكد من حصول الأجهزة الخارجية على تحديثات أمنية.

وتوصي Oligo بتعطيل AirPlay نهائيًا في البيئات الحساسة، لأن الجهاز يظل في وضع الاستماع حتى عند عدم الاستخدام، ما يوسّع “سطح الهجوم”.

كيفية تعطيل AirPlay على آيفون:

افتح تطبيق الإعدادات. انتقل إلى عام > AirPlay والاستمرارية. في خيار “AirPlay تلقائيًا”، اختر “أبدًا”.