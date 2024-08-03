تحذير: «عقار الزومبي» يهدد بانتشار «طاعون أسود» جديد في أوروبا

حذر عضو البرلمان الأوروبي عن إيطاليا من أن انتشار مخدر الفنتانيل في دول الاتحاد يهدد باندلاع “طاعون جديد في أوروبا”.

وكتب باولو إنسيلفيني في نداء موجه إلى المفوضية الأوروبية: “مع الأخذ في الاعتبار أن الفنتانيل المعروف أيضا باسم “عقار الزومبي” يباع بسعر منخفض ويصبح متاحا بشكل متزايد في قارتنا، فإنه يمكن أن يتحول إلى “طاعون أسود” جديد في أوروبا”.

وأضاف أن بلدان الاتحاد الأوروبي تشهد حاليا نموا ملحوظا في تناول المخدرات. وحذر النائب من أن هذا النزع المقلق الذي قد أصبح مشكلة لا يمكن الإشراف عليها في الولايات المتحدة قد يدمر حياة ملايين أشخاص في أوروبا.

وحذر النائب من أن هذا النزع المقلق الذي قد أصبح مشكلة لا يمكن الإشراف عليها في الولايات المتحدة قد يدمر حياة ملايين أشخاص في أوروبا.