تحذير لمستخدمي آيفون.. إطلاق «حاسب وهاتف» بمواصفات منافسة

أعلنت Acer خلال فعاليات معرض IFA 2025 عن أحدث إصداراتها من الحواسب المحمولة، مقدمة نموذج Swift Air 16 الذي يجمع بين حجم شاشة كبير وأداء متميز وهيكل خفيف الوزن، ما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب والمحترفين والمبدعين على حد سواء.

الجهاز يأتي بنسختين مميزتين:

النسخة الأولى مزودة بشاشة IPS بدقة 1920×1200 بكسل وتردد 60 هيرتز، ويزن الحاسب أقل من كيلوغرام واحد مع سماكة هيكل 15.9 ملم .

النسخة الثانية مزودة بشاشة OLED بدقة 2880×1800 بكسل وتردد 120 هيرتز، ويزن نحو 1.1 كيلوغرام مع سماكة 11 ملم، لتجربة مشاهدة غامرة بألوان زاهية وسطوع مذهل.

ويعتمد Swift Air 16 على معالجات AMD Ryzen AI 5 330 وRyzen AI 7 350، ما يضمن أداءً سلسًا للمهام اليومية والعمل المكتبي وحتى المشاريع الإبداعية الخفيفة. ويتميز الحاسب بتجهيزات متقدمة تشمل USB-C، USB-A 3.2، منفذ سماعات 3.5 ملم، وHDMI 1.4 لتوصيل كافة الأجهزة الطرفية بسهولة.

أما البطارية، فهي بسعة 50 واط/ساعة، ما يمنح المستخدمين 13 ساعة تشغيل متواصلة تقريبًا عند الاستخدام المتوسط لمشاهدة الفيديوهات أو التعامل مع التطبيقات المكتبية، ما يجعل الحاسب رفيقًا مثاليًا للعمل والتنقل دون الحاجة للشحن المتكرر.

ويشير خبراء التقنية إلى أن Swift Air 16 قد يحقق نجاحًا كبيرًا في السوق، بفضل توازنه الفريد بين الشاشة الكبيرة، الوزن الخفيف، الأداء القوي وطول عمر البطارية، ما يجعله منافسًا بارزًا في فئة الحواسب المحمولة التي توفر تجربة استخدام مريحة ومرنة دون التضحية بالقوة التقنية.

مع هذا الإصدار، تؤكد Acer مرة أخرى على ريادتها في تقديم حواسب تجمع بين الابتكار والتصميم العملي والأداء المتميز، وهو ما يجعل Swift Air 16 خيارًا جذابًا لمستخدمي التقنية الباحثين عن التميز والمرونة في جهاز واحد.

Blackview تكشف عن هاتف Xplore 1 العملاق لمحبي السفر والمغامرات

أعلنت شركة Blackview عن إطلاق هاتفها الجديد Xplore 1، المصمم خصيصًا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة، حيث يجمع بين المتانة العالية والأداء المتميز، مع ميزات تصوير متقدمة وبطارية ضخمة لتدوم لفترات طويلة.

الهاتف يتمتع بهيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار بمعايير IP68/IP69، ويبلغ وزنه 638 غرامًا، مع أبعاد 184×83×29.5 ملم، ما يجعله قويًا وصلبًا بما يكفي لتحمل الظروف القاسية أثناء الرحلات البرية أو الاستكشافية.

ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية عملاقة بسعة 20000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 55 واط، ما يمنح المستخدمين قدرة تشغيل طويلة دون الحاجة للشحن المتكرر، خصوصًا أثناء التنقل في الطبيعة أو أثناء السفر.

أما كاميرات الهاتف، فقد تم تجهيز Xplore 1 بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 64 + 20 ميغابيكسل، تشمل عدسة تصوير ليلي متقدمة تتيح تصويرًا واضحًا حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وشاشة الهاتف الرئيسية IPS LCD تأتي بمقاس 6.78 بوصة، دقة 1080×2460 بكسل، وتردد 120 هيرتز، بينما توفر الشاشة الخلفية الصغيرة بمقاس 2.0 بوصة دقة 240×296 بكسل، لعرض الإشعارات والمكالمات دون الحاجة لفتح الشاشة الأساسية.

وعلى صعيد الأداء، يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات DokeOS 4.2، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7050 مع معالج رسوميات Mali-G68 MC4، مدعوم بذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ويحتوي الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى دعم راديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، ما يجعله جهازًا متكاملاً لمحبي الاستكشاف والمغامرات في جميع الظروف.

تحذير لمستخدمي آيفون من حملة احتيال جديدة تستهدف الحسابات المصرفية!

خبراء الأمن السيبراني كشفوا عن عملية احتيال ذكية تستغل خوادم آبل الرسمية لإرسال إشعارات شراء مزيفة، تبدو كأنها من آبل نفسها، بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية.

كيف تتم العملية؟

القراصنة يرسلون رسائل تبدو كإشعارات خصم مبالغ من حساب PayPal، مثل:

“تم خصم 599 دولارًا من حسابك. نؤكد استلام الدفعة الأخيرة.”

“تم خصم 599 دولارًا من حسابك. نؤكد استلام الدفعة الأخيرة.” هذه الرسائل في الواقع هي دعوات تقويم iCloud تحتوي على نصوص احتيالية مخفية داخل ملاحظات الحدث.

تُرسل هذه الدعوات إلى قوائم بريدية Microsoft 365 التي تعيد توجيهها، مما يسمح بانتشارها الواسع.

لأنها تصدر من خوادم آبل الرسمية، تتجاوز فلاتر الحماية وتصل للبريد الوارد بشكل موثوق.

الهدف: إقناع المستخدمين بالاتصال بأرقام “دعم” وهمية، حيث يُخدع الضحايا لتثبيت برامج خبيثة تسرق كلمات المرور والبيانات المصرفية.