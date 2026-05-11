تحذير ملاحي عاجل.. حظر «الملاحة» شرق الساحل الليبي

أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري، التابعة لوزارة المواصلات، تحذيرًا ملاحيًا عامًا وعاجلًا بشأن منطقة بحرية جرى إعلانها منطقة محظورة الملاحة، نتيجة تنفيذ تمارين عسكرية في المياه الإقليمية شرق الساحل الليبي.

وبحسب التحذير الصادر عن مكتب رئيس المصلحة، فقد تقرر منع الملاحة البحرية داخل نطاق جغرافي محدد جرى تعيينه عبر إحداثيات دقيقة، تشمل المنطقة الواقعة بين:

32° 40′ N, 023° 10′ E

32° 15′ N, 023° 30′ E

32° 40′ N, 023° 30′ E

32° 15′ N, 023° 17′ E

وأوضح البيان أن الحظر يسري خلال الفترة من 7 مايو 2026 وحتى 17 مايو 2026، مع التشديد على جميع السفن والوحدات البحرية بعدم الاقتراب من المنطقة طوال مدة سريان التحذير.

ووجهت المصلحة تعليماتها إلى الجهات المعنية، بما في ذلك مركز تنسيق البحث والإنقاذ، وغرفة الملاحة البحرية، والشركات المشغلة للموانئ التجارية والنفطية والمناطق الحرة، إضافة إلى مالكي ومشغلي السفن، بضرورة الالتزام التام بالإجراءات وتعميم البلاغ على نطاق واسع.

كما دعت إلى التنسيق المستمر مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ والجهات الأمنية المختصة، لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات في البحر خلال فترة التمارين العسكرية.

وأكدت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية داخل المياه الإقليمية الليبية، ومنع أي مخاطر محتملة خلال تنفيذ الأنشطة العسكرية المعلنة.