تحذير من الفوضى بإيران.. تركيا: إسرائيل تنشر الفوضى و«قسد» تتبع أجنداتها

حذرت تركيا من أي تدخلات خارجية محتملة في إيران، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى “أزمة كبيرة جدًا” تهدد استقرار المنطقة، ووجّهت في الوقت نفسه انتقادات حادة لإسرائيل وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وجاء ذلك على لسان عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة عقب اجتماع القيادة العليا للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تم استعراض مجموعة من القضايا الإقليمية الحساسة.

وأوضح تشيليك أن تركيا تراقب عن كثب جميع التطورات في إيران، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو حماية الشعب الإيراني من أي ضرر محتمل.

وأضاف: “إيران جارتنا، ونحرص على متابعة كل التطورات هناك، ونسخّر كل استعداداتنا اللازمة، بما يشمل الاقتصادية والأمنية وغيرها، لضمان استقرار المنطقة وخاصة في الدول المجاورة”.

كما اتهم تشيليك إسرائيل بأنها “تضرم النيران في كل منطقتنا”، وقال: “إسرائيل ورئيس حكومتها نتنياهو لا تتورع عن نشر الفوضى في كل مكان بالمنطقة، من أجل التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها”.

في الملف السوري، أكد تشيليك أن الحكومة السورية أوضحت موقفها بشكل واضح، مشدداً على أن “الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أمر مهم، ولا يمكن قبول أن يكون هناك قوتان مسلحتان اثنتان في بلد واحد”.

واتهم قوات سوريا الديمقراطية بأنها “تتماشى تمامًا مع أجندات مرتكبي الإبادة الجماعية”، مطالباً بضرورة تطبيق اتفاق 10 مارس 2025 بالكامل، معتبراً أن تركيا ستتعامل من الآن فصاعدًا وفق هذا الأساس.

وأشار تشيليك إلى أن “لا توجد في سوريا اشتباكات بين العرب والأكراد”، مؤكداً أن أفعال قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن نسبتها إلى الأكراد.