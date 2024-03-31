تحذير من تسرب مادة الديزل بالطريق العام في منطقة السائح بطرابلس

حذرت مديرية أمن النواحي الأربع، سائقي المركبات الآلية من وجود تسرب لمادة الديزل (النافطة) على الطريق العام في منطقة السائح، وأمام شعبية السائح القديمة بطرابلس.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، أن الوقود تسرب من إحدى الشاحنات على الطريق العام، مما يشكل خطرا على سلامة السائقين والمارة.

ودعت المديرية جميع السائقين إلى تخفيف السرعة، والانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند المرور من المنطقة، واتباع تعليمات رجال المرور المتواجدين في المكان، حيث قد يؤدي ذلك التسرب إلى حوادث مرورية نتيجة انزلاق المركبات، وإعاقة حركة المرور بالمنطقة.