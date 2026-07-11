تحذير عاجل: صيف 2026 نارٌ فوق ليبيا

حذر تقرير صادر عن المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ بالمنطقة الشرقية في بنغازي من أن صيف عام 2026 سيكون أكثر حرارة من المعدلات المناخية الطبيعية في معظم مناطق ليبيا، مع توقع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، وما قد يرافق ذلك من ضغوط على قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والزراعة.

وأوضح المركز أن التقرير يأتي ضمن متابعته للتطورات المناخية الإقليمية ورصد المؤشرات الجوية المؤثرة على ليبيا، بهدف تقديم معلومات علمية تساعد الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية وصناع القرار والمواطنين على التعامل مع الظروف المناخية المتوقعة.

وأشار التقرير إلى أنه استند إلى تحديثات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية، وتقارير وزارة البيئة، إضافة إلى تحليل النماذج المناخية العالمية والإقليمية.

وقالت مديرة المركز الليبي لأبحاث تغير المناخ بالمنطقة الشرقية، واضحة فوناس، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن نتائج التقرير تشير إلى أن ليبيا، مثل معظم دول شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ستشهد خلال صيف 2026 موسمًا أكثر حرارة من المعدلات المعتادة، نتيجة استمرار تأثير ظاهرة الاحترار العالمي وتزايد تكرار موجات الحر من حيث المدة والشدة.

وأضافت فوناس أن شهري يوليو وأغسطس سيشهدان أجواء حارة وجافة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات التاريخية في معظم المناطق، موضحة أن ذلك يرتبط باستمرار تأثير المرتفعات الجوية شبه المدارية، وامتداد الكتل الهوائية الساخنة القادمة من الصحراء الكبرى نحو شمال البلاد.

وبيّنت أن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط يمثل عاملًا إضافيًا يؤثر على الأوضاع المناخية في المناطق الساحلية، حيث يسهم في زيادة الرطوبة ورفع الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال ساعات النهار ومع انخفاض سرعة الرياح.

ووفقًا للتقرير، ستكون المناطق الداخلية والجنوبية الأكثر تعرضًا لموجات حر متقطعة وشديدة خلال الصيف، مع توقع وصول درجات الحرارة في العديد من الأيام إلى ما بين 38 و42 درجة مئوية، مع إمكانية تجاوز هذه المستويات محليًا خلال ذروة الموجات الحارة.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الساحلية ستسجل درجات حرارة أقل نسبيًا مقارنة بالمناطق الداخلية، إلا أن ارتفاع الرطوبة الناتج عن سخونة مياه البحر المتوسط سيزيد الشعور بالحرارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

وحذر المركز من تداعيات محتملة لارتفاع درجات الحرارة، تشمل زيادة الضغط على منظومة الكهرباء بسبب ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والتبريد، وزيادة استهلاك المياه، إضافة إلى ارتفاع احتمالية اندلاع حرائق الغابات والمراعي الطبيعية في المناطق الأكثر جفافًا.

كما نبه التقرير إلى مخاطر الإجهاد الحراري على كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة ومرضى الأمراض المزمنة، إلى جانب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على بعض الأنشطة الزراعية بسبب زيادة معدلات التبخر وفقدان رطوبة التربة.

وأكدت فوناس أن تكرار موجات الحر خلال السنوات الأخيرة يمثل مؤشرًا واضحًا على تأثيرات تغير المناخ في ليبيا والمنطقة، مشددة على أهمية تعزيز خطط التكيف المناخي ورفع جاهزية قطاعات المياه والطاقة والصحة والزراعة وإدارة الكوارث.

ودعا التقرير المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وترشيد استهلاك المياه والطاقة الكهربائية.

كما أوصى باتخاذ إجراءات وقائية للعاملين في المواقع المكشوفة، وتعزيز برامج التوعية بمخاطر التغير المناخي، ودعم إجراءات الوقاية من حرائق الغابات والمراعي خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة تأثيرات متزايدة للتغير المناخي، تشمل ارتفاع متوسط درجات الحرارة وتكرار موجات الحر والجفاف، وهي ظواهر مرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على الطاقة والمياه في مواجهة فترات الحرارة المرتفعة، إذ يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، بينما يمثل محدودية الموارد المائية تحديًا إضافيًا في المناطق التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وتسعى المؤسسات المعنية بالمناخ والبيئة إلى تعزيز الرصد العلمي ووضع خطط للتكيف مع المتغيرات المناخية، بهدف تقليل آثارها على السكان والقطاعات الحيوية.