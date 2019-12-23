تحذير من مواد مسرطنة في مستحضرات التجميل

احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة. [إنترنت]

حذر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة.

ومن بين هذه المواد الضارة البارابين والبارافين، وهي مواد تستخدم كحافظة في منتجات العناية والتجميل، مثل الشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم “ميثيل بارابين” أو “إيثيل بارابين” أو “بارافينوم ليكويدوم” أو “زيت معدني”.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة.