الرئيسية | طب وصحة

تحذير من مواد مسرطنة في مستحضرات التجميل

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 23 ديسمبر 2019 - 16:01
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة. [إنترنت]

حذر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة.

ومن بين هذه المواد الضارة البارابين والبارافين، وهي مواد تستخدم كحافظة في منتجات العناية والتجميل، مثل الشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

محتوى ذو صلة
لأول مرة.. حُقن لتخزين المعلومات الطبية تحت الجلد

وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم “ميثيل بارابين” أو “إيثيل بارابين” أو “بارافينوم ليكويدوم” أو “زيت معدني”.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن