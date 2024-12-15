تحذير من «موجة برد سيبيرية» في السعودية

تستعد مناطق الشمال السعودي لمواجهة موجة برد “سيبيرية” تُعتبر الأقوى هذا الموسم، نتيجة لمرتفع جوي سيبيري سطحي، ويُتوقع أن تؤثر هذه الموجة بشكل ملحوظ على درجات الحرارة، حيث ستصل إلى ثلاث درجات تحت الصفر في مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية، أن هذه الظروف الجوية تأتي نتيجة مرتفع جوي سيبيري سطحي، نسبة إلى سيبيريا الروسية التي تشهد درجات حرارة تحت الصفر، وهي من أبرد أماكن العالم.

وقالت الصحيفة إن هذه الموجة ستؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة في السعودية، حيث تصل إلى 3 درجات تحت الصفر في مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وحذر خبراء، وفق الصحيفة، المواطنين من موجة شديدة البرودة خصوصا خلال الليل، مطالبين بارتداء الملابس الثقيلة وتجنب التعرض للبرد ومتابعة التحديثات المستمرة المتعلقة بالطقس.

وشهدت المملكة خلال نوفمبر، موجة من الطقس السيء في ظل هطول أمطار رعدية وجريان السيول في الكثير من المناطق.