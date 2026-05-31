تحركات أمريكية جديدة لـ«تعزيز توحيد» المؤسسات الليبية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أنه أجرى، الأحد، سلسلة اتصالات هاتفية مع أربعة مسؤولين ليبيين من شرق البلاد وغربها، في إطار بحث سبل دعم المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وأوضح مسعد بولس، في تدوينة عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية، أنه أجرى أربع مكالمات هاتفية منفصلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبادل خلالها التهاني مع القيادات الليبية، إلى جانب مناقشة الملفات السياسية المرتبطة بالوضع العام في ليبيا.

وشملت الاتصالات رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونائب قائد الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، ونائب وزير الدفاع بحكومة الوحدة عبد السلام الزعبي، والمدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا التابع لمجلس النواب بلقاسم حفتر.

وبحسب ما ورد في التدوينة، تناولت المحادثات أهمية دفع مسار المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الليبية، وتعزيز الاستقرار والسلام والديمقراطية في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب التأكيد على ضرورة بناء مستقبل ليبيا عبر عملية سياسية شاملة.

كما شدد المشاركون على أهمية إشراك جميع المناطق والمجتمعات الليبية في صياغة مستقبل البلاد، وتعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يضمن تمثيلاً أوسع داخل المسار السياسي القائم.

وأكدت النقاشات، وفق بولس، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يرتبط بالتعاون بين مختلف الأطراف السياسية، والالتزام المشترك بمسار المصالحة الوطنية، بما يخدم رفاه الشعب الليبي ويعزز فرص الاستقرار والتنمية.

وفي السياق ذاته، جدّد مسعد بولس تأكيده على التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع ليبيا ودعم جهود الشعب الليبي نحو السلام والوحدة وبناء نظام ديمقراطي مستقر، مع الإشارة إلى الرغبة في مواصلة التنسيق لتعزيز المصالح المشتركة بين الجانبين.

وتشهد ليبيا انقساماً سياسياً ومؤسساتياً بين حكومتين؛ حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، وحكومة أخرى عيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها وتدير شرق البلاد ومعظم الجنوب.

وتواصل الأمم المتحدة جهودها منذ سنوات من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تعيد توحيد مؤسسات الدولة في بلد غني بالنفط لكنه يعاني من الانقسام السياسي.