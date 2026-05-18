تحركات أمريكية جديدة نحو غرينلاند.. منتدى اقتصادي «يجذب الاهتمام»

وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيف لاندري، إلى غرينلاند يوم الأحد، في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.

وتعد هذه الزيارة الأولى للمبعوث الأمريكي إلى الإقليم التابع لمملكة الدنمارك منذ تعيينه، حيث من المقرر أن يشارك في منتدى اقتصادي يُعقد في العاصمة نوك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة مستثمرين وسياسيين وقادة أعمال.

ويهدف المنتدى إلى بحث فرص الاستثمار في غرينلاند وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، في ظل اهتمام دولي متزايد بالإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية.

ويرافق المبعوث الأمريكي وفد يضم عدداً من المسؤولين، كما من المتوقع أن يصل السفير الأمريكي لدى الدنمارك إلى غرينلاند يوم الاثنين، لعقد اجتماعات مع مسؤولين وسكان محليين.

وذكرت السفارة الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المحلية وتعزيز التفاهم بين الولايات المتحدة وغرينلاند، إلى جانب بحث سبل توسيع الفرص الاقتصادية في الجزيرة.

وتأتي هذه الزيارة في سياق نقاشات سياسية ودبلوماسية سابقة أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أهمية غرينلاند من منظور الأمن القومي الأمريكي، في وقت تتابع فيه الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة هذا الملف عبر قنوات رسمية.

وتحظى غرينلاند بأهمية استراتيجية متزايدة بسبب موقعها في شمال الأطلسي ومواردها الطبيعية، ما يجعلها محور اهتمام قوى دولية كبرى.

ويأتي التحرك الأمريكي ضمن تنافس جيوسياسي أوسع في المنطقة القطبية، حيث تتزايد أهمية الممرات البحرية والموارد الطبيعية مع تغير المناخ وفتح طرق ملاحة جديدة.