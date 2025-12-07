تحركات أمنية مكثفة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية تشمل تنظيم الحركة المرورية وتعزيز الرقابة على المركبات في عدة مناطق داخل العاصمة، وفق بيان رسمي صادر اليوم.

وأوضحت المديرية أن مكتب شؤون المرور قفل جزيرة باب العزيزية في اتجاه واحد نحو المطار بسبب أعمال رصف الطريق، وأن الإغلاق يستمر يومًا واحدًا، وأن حركة المرور تستخدم مسار جزيرة النخيل كمسار بديل.

وانفذت دوريات النجدة حملة ميدانية أسفرت عن ضبط عدة مركبات ببيانات غير مطابقة، حيث ضبطت الدورية المتمركزة في جزيرة بن تركية مركبة تويوتا كامري رصاصية اللون غير مستوفية للبيانات المعتمدة في المنظومة الأمنية، وسلمت المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور. واستوقفت الدورية ذاتها مركبة كيا ريو سماوية اللون اتضح أن رقم لوحتها غير مطابق، وسلّمتها مع سائقها إلى القسم المختص.

وأضافت المديرية أن الدورية المتجولة في جزيرة المدار ضبطت مركبة كيا بونجو بيضاء اللون تحمل لوحة مخصصة للوافدين الأجانب، وأن الاطلاع على وثائقها أظهر نقصًا في مطابقة البيانات، ما استدعى إحالتها وسائقها إلى قسم مباحث المرور.

وسجل قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات في مكتب البحث الجنائي حصيلة ميدانية جديدة خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2025 شملت إنجاز 41 ضبطية، وتوزعت على ضبط 25 مركبة آلية مطلوبة، واسترجاع 12 مركبة مسروقة، وضبط 4 أشخاص مرتبطين بقضايا سرقة المركبات أو التعامل بها، ما يعكس وتيرة العمل اليومي في تتبع المركبات المطلوبة وتنفيذ عمليات الضبط داخل المدينة.