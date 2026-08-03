تحركات جديدة في المشهد الليبي.. «تكالة واللافي» يناقشان ملفات المرحلة المقبلة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الإثنين 3 أغسطس 2026، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، والمقرر بلقاسم دبرز.

وخلال اللقاء، هنأ عبد الله اللافي رئيس المجلس الأعلى للدولة بمناسبة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، متمنيًا له ولأعضاء المكتب التوفيق والنجاح في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، إلى جانب مناقشة سبل دعم المساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وتقريب وجهات النظر بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الرؤى للتعامل مع التحديات التي تواجه البلاد.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات الليبية، بما يسهم في دعم مسار العمل الوطني وتحقيق ما يخدم مصالح الدولة والمواطن.